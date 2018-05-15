14 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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دورة تدريب كرة قدم ودورة تحكيم معتمدة من الفيفا للفتيات بالرياض

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، اليوم الاثنين، عن تنظيمه دورتين رياضيتين مجانيتين للفتيات اللاتي يزيد عمرهن على 16 عامًا، وذلك في مقر معهد إعداد القادة بالرياض.

وأوضح الاتحاد أن الإعلان يتضمّن دورة تدريب كرة قدم من المستوى “D”، ودورة تحكيم معتمدة من الفيفا، يومي الجمعة والسبت ١٨-١٩ مايو الجاري.

كما لفت الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية إلى أن حضور المتدربات سيكون إلزاميًا لكلا اليومين، وذلك في مقر المعهد بالهيئة العامة للرياضة من الساعة ٨:٣٠ مساءً إلى ١:٣٠ صباحًا.

ويمكن التقديم على الدورة من خلال هذا الــرابــط.

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