15 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شركة المياه تعلن الانتهاء من إصدار الفواتير الإلكترونية للعملاء

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إصدار فواتير عملائها في الـ28 من الشهر الماضي، بعد إيقاف إصدار الفاتورة الورقية، والبدء في إصدار الفاتورة الإلكترونية منذ نهاية شهر يناير الماضي، واكتمالها خلال شهر أبريل بشكل منتظم.

وأوضحت أن أنظمة الشركة الرقابية تمنع إصدار بعض الفواتير لعدم اكتمال بيانات العملاء، أو بهدف إعادة أخذ القراءات للتأكد من سلامة الفاتورة تمهيداً لإصدارها، مشيرة إلى أنها أطلقت حملة لتحديث البيانات في وقت سابق، عبر الرابط الإلكتروني (http://bit.ly/2o40vLw)، أو من خلال فرعها الإلكتروني لخدمات العملاء.

وأضافت أن عدم تحديث البيانات قد يحرم العملاء من الاستفادة من الخدمات المقدمة رقمياً، مثل الفواتير الإلكترونية ومعرفة الاستهلاك الشهري، والاطلاع على المديونيات، فضلاً عن عدم القدرة على التواصل معهم بشكل سريع وتأخر الخدمات التي ستقدَّم لهم.

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