فيديو وصور | كائن بحري غامض يثير الخوف على شواطئ الفلبين ويحيّر المتخصصين

(أنحاء) – متابعات :-
فوجئ سكان أحد شواطئ الفلبين بظهور كائن بحري ضخم ميت ومغطى بشعر كثيف ما دفع السكان إلى الشعور بالخوف، حيث وصل طول الكائن إلى 20 قدما.
وأثار الكائن الغريب فضول السكان، برائحته الكريهة، كما لم يتعرف عليه رجال البيئة الذين أخذوا عينات منه لدراسته ومعرفة هويته، إلا أن التفسير الأكثر احتمالا هو أن يكون حوتًا ميتا متحللا، كما توقعت منظمة مراقبة الحياة البرية والبحرية الفلبينية.
وتجمّع السكان من مدن فلبينية عديدة لرؤية الكائن الغريب، ودارت حوله قصص خيالية وأنه إشارة إلى قرب وقوع كارثة أو زلزال، عطفا على حوادث مشابة في سنوات سابقة.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها مخلوق غريب، حيث حدث ذلك في شهر فبراير 2017 وقبلها في أكتوبر عام 2016. وقد قرر مسؤولو البيئة التخلص منه، بعد ترجيح كونه حوتًا ميتًا.