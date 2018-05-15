أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
بالأسماء | “الإسكان” تعلن الدفعة الخامسة من ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت وزارة الإسكان خلال مؤتمر صحافي، صباح اليوم الثلاثاء، عن 21.6 ألف منتج في
-
مجلس الوزراء يعرب عن رفض المملكة لقيام الإدار...بتاريخ
الرياض – واس :- رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ
-
“منشآت” ترعى مسابقة “جي وورلد” العالمية...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز:- رعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مسابقة “جي وورلد ستارت أب العالمية”(G world startup)،
-
المالية تعقد ورش عمل للتعريف بمنصة “اعتماد” ا...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- عقدت وزارة المالية عدداً من ورش العمل للتعريف بمنصة (اعتماد) الرقمية للجهات الحكومية