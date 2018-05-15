15 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كوريا الشمالية تهدد بإلغاء القمة مع ترمب

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

هددت كوريا الشمالية بإلغاء القمة المزمع عقدها بين كيم يونج أون الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الثاني عشر من الشهر المقبل، وذلك بسبب التدريبات العسكرية للولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء.

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