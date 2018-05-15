15 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكتب تحقيقات الطيران يعلن فتح تحقيق لكشف ملابسات سقوط طائرة هيئة الحياة الفطرية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن مكتب تحقيقات الطيران عن تشكيل فريق مختص من مكتب تحقيقات الطيران للتحقيق في أسباب وملابسات حادثة سقوط طائرة هيئة الحياة الفطرية اليوم الثلاثاء.

وكان المكتب قد تبلغ عن سقوط طائرة صغيرة تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية من طراز “Maule”، ذات محرك واحد ورقم التسجيل “HZ-NC7″، في محمية الخنفة بمنطقة تبوك، وعلى متنها أربعة أشخاص.

وأشار المكتب إلى أن الحادث أسفر عن وفاة الأشخاص الأربعة جميعاً، وعلى الفور تم تشكيل لجنة التحقيق.

وكانت الهيئة نعت أربعة من منسوبيها الذين لقوا مصرعهم في تحطم الطائرة أثناء تأديتهم عملهم في محمية الخنفة.

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