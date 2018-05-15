15 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“منشآت” ترعى مسابقة “جي وورلد” العالمية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز:-

رعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مسابقة “جي وورلد ستارت أب العالمية”(G world startup)، والتي تعدُّ من أفضل المُسابقات العالمية وأهمها في تقديم الاستثمارات المباشرة للمشاريع الناشئة، وفاقت المُشاركات إحدى عشرَ مُشاركةٍ للمشاريع السعودية في جولة المسابقة بالرياض لهذا العام.

واستعرض أصحاب المشاريع السعودية مشاريعهم أمام نخبة من أهم المستثمرين في الشركات الناشئة حول العالم، ويأتي ذلك بشكل مباشر من خلال نسخة المسابقة الأولى في المملكة، حيث سيحظى الفائز بالمركز الأول في المسابقة بالحصول على فرصة المشاركة في نهائيات المسابقة السنوية العالمية في شهر نوفمبر بالسيلكون فالي 2018.

وأوضحت منشآت عن إتاحتها الفرصة لثلاثة مشاركين سيحملون مُسمى “سفراء منشآت” للسفر ومقابلة المستثمرين والمشاركة في الجولة الاستثمارية لزيارة الشركات العالمية مثل قوقل وأمازون وغيرها كسفراء لـ “منشآت”، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاريع المتصدرة الأخرى.

ولفتت إلى أن دعمها لمثل هذه البرامج والمسابقات، يأتي ضمن دورها في نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة، وإتاحة الفرصة أمام تلك المنشآت للاستفادة من جميع الحلول التمويلية والاستثمارية، واكتسابها للعديد من الخبرات من خلال المشاركة في الفعاليات التي تفتح لها آفاق التواصل مع الشركات العالمية.

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