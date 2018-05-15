أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»منظمة الصحة تدعو للقضاء على الدهون المهدرجة خلال 5 سنوات
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو وصور | كائن بحري غامض يثير الخوف على شو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- فوجئ سكان أحد شواطئ الفلبين بظهور كائن بحري ضخم ميت ومغطى بشعر كثيف ما
-
وكالة الفضاء الأمريكية تعلن إطلاق أول طائرة ه...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أعلنت وكالة الفضاء الامريكية “ناسا” نيتها لأول مرة إرسال طائرة هليكوبتر صغيرة إلى المريخ
-
سؤال يؤرق الحوامل.. هل يؤثر العطس على الجنين ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- العطس من الأعراض التي تعاني منها الحامل، مثل الشعور بالغثيان أو القيء، خلال فترة
-
فتاة اصطحبت رضيعتها إلى محاضرة جامعية بأمريكا...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- يضطر كثير من الطلبة ممن يكونون عائلات خاصة بهم أحياناً إلى إيجاد حل لمواصلة تحصيلهم