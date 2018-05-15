أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“هدف” يرفض إعلان وظيفة يشترط إجادة 11 لغة.. ويقاضي المنشأة المعلنة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
«البلدية والقروية» توجه بتكثيف الرقابة الصحية...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة الصحية
-
«الأرصاد» تحذر من موجة غبار قادمة على الرياض...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن موجة غبار قادمة على منطقة الرياض،
-
المملكة تدين بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسر...بتاريخ
جدة – واس :- أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين
-
“التجارة” تشهِّر بمؤسسة لقطع غيار السيارات لب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكمًا بمخالفة تجارية أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض ضد