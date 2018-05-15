15 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هدف” يرفض إعلان وظيفة يشترط إجادة 11 لغة.. ويقاضي المنشأة المعلنة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

رفض صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أمس الاثنين، إعلانًا عن فرصة عمل في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وضعت فيه المنشأة شروطًا تعجيزية أمام طالبي العمل.

وأوضح الصندوق أن المنشأة اشترطت على المتقدمين لفرصة العمل المعلن عنها، إجادة 11 لغة، بما لا يتوافق مع الاشتراطات ومتطلبات الوظيفة المعروضة.

كما أكّد “هدف” رفض الإعلان المخالف لسياسات واشتراطات البوابة، وإحالته للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات بحق المنشأة.

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