15 مايو 2018 مـ / موافق 29 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب القبول بالكليات العسكرية للخريجين الجامعيين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول لهذا العام 1439هـ للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للإلتحاق في الخدمة العسكرية بداية من يوم غد الأربعاء .

ودعت اللجنة الطلبة الراغبين بالتقديم والتسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد – WWW.AFCA.GOV.SA) للإطلاع على شروط القبول والتخصصات المطلوبة وإجراءات التقديم والقبول.

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