16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اعتباراً من يوم غدٍ الخميس وحتى الإثنين.. توقعات بأمطار رعدية على معظم أنحاء المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن التوقعات تشير إلى تأثر المملكة بمنخفض مداري يتكوّن فوق بحر العرب وخليج عدن، يتسبب بهطول أمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة مصحوبة بزخات من البرد، في الفترة بين 17-21 مايو الجاري.

وأوضحت الهيئة، أن تكوّن الفاصل المداري فوق بحر العرب وخليج عدن سيسهم في دفع الرطوبة في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يتسبب في هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من المطر على معظم مناطق المملكة، يسبقها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت أن يشمل تأثير الأحوال الجوية المذكورة مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، والأجزاء الشرقية منها، ومنطقتي الرياض والقصيم، متوقعة هطول أمطار رعدية متوسطة على منطقة حائل، ومرتفعات منطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

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