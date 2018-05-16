التنمية الاجتماعية بالعلا تطلق مبادرة إفطار صائم لشهداء الواجب

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي : ــ
قام مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة العلا بمبادرة إفطار صائم لشهداء الواجب تحت عنوان ” تحية شهيد ” واعتماد سفرة للإفطار خلال شهر رمضان المبارك وذلك بجامع عمر بن الخطاب .
وكذلك القيام بعمل لوحات عز وشرف على منازل من استشهد دفاعاً عن الوطن الغالي من ابناء المحافظة تقديراً وتخليداً لهم تحت عنوان ” لن ننساكم “.
وبالشراكة مع مجموعة من الداعمين لهذه المبادرة .
جمعية البر الخيرية ـ مجمع نقاء الطبي ـ منتجع شادن ـ جمعية النجيل الخيرية ـ والراعي الاعلامي سناب العلا ستي .
وقد اوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي إن هذا حقٌ بسيط نُقدمة لشهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن تراب هذا الوطن الغالي وعن المقدسات الاسلامية وواجبٌ علينا أن نعتمد سفر للإفطار عن جميع من استشهد ، ونسأل الله أن يكتب لهم الأجر والثواب وأن يصلهم عملنا هذا لهم بإذن الله .
فـ الوطن يحتاج من يُضحي من أجله فقد نهلنا من خيراته تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قائد الفكر والرؤيا للوطن الذي سخر وقته وجهده لمصلحة الوطن والمواطن ليعيشوا في أمنٍ وآمان ورغدٍ من العيش الهانئ .
فحفظ الله قيادتنا الحكيمة للأسلام والمسلمين .