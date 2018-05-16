16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الخدمة المدنية” تحدد موعد إجازة عيد الفطر وساعات العمل في رمضان لموظفي القطاع الحكومي
﻿

“الخدمة المدنية” تحدد موعد إجازة عيد الفطر وساعات العمل في رمضان لموظفي القطاع الحكومي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم (الأربعاء)، عن صدور موافقة المقام السامي لجميع الوزارات والمصالح الحكومية بأن يكون الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1439هـ، خمس ساعات يوميا، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة من بعد الظهر.

وحدّدت الوزارة في بيان رسمي بدء إجارة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 23 رمضان 1439هـ، على أن يُستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأربعاء 06 شوال 1439هـ..

وفي هذا السياق، رفع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، التهنئة نيابة عن موظفي الدولة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق