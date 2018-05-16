الدكتور البازعي ضيفا على الجامعة الأمريكية بالأردن محاضرا عن المضمون السياسي للترجمة

(أنحاء) – المها الشهري : ــ
حل الأستاذ الدكتور سعد البازعي ضيفا على الجامعة الأمريكية في الأردن أمس/اليوم الثلاثاء (التاريخ)، وذلك بدعوة رسمية من الجامعة. وقد ألقى الدكتور البازعي محاضرة حضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية وطلبة وطالبات كلية اللغات، تناولت المحاضرة “سياسيات الترجمة” أو المضمون السياسي للترجمة، و استعرض فيها المحاضر عدداً من الأمثلة التي توضح أن الترجمة ليست دائماٌ عملية خالية من تأثير الأيديولوجيا وصراع المصالح والسعي لإحداث تغييرات تخدم أجندات سياسية. وطرح البازعي عددا من الأمثلة منها معاهدة “وايتانجي” التي تمكنت بموجبها بريطانيا المستعمرة من السيطرة على الجزيرة التي تحولت لاحقا إلى نيوزيلندا وذلك بكتابة معاهدة بالإنجليزية تجيز سيطرة الإنجليز بينما ترجمت المعاهدة للغة السكان الأصليين بحيث لا يدركون ما خطط له المستعمر فوافقوا عليها وخسروا أرضهم. كما كان من بين الأمثلة الكيفية التي وظفت فيها الصين الترجمة لإحداث تغييرات اجتماعية وأيديولوجية في تاريخها الحديث، هذا بالإ ضافة إلى أمثلة أخرى.
تلا المحاضرة نقاش مع الأساتذة والطلبة الأردنيين و العرب والأجانب في جو ودي وعلمي.
والأستاذ الدكتور سعد البازعي هو باحث وناقد ومترجم، حاصل على الدكتوراة من جامعة بوردو في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٣ في تخصص الأدب الإنجليزي المقارن، وعمل بجامعة الملك سعود لحوالي 25 عاماً أستاذاً لآداب اللغة الإنجليزية والأدب المقارن، وهو عضو سابق في مجلس الشورى السعودي. مارس البازعي عدداً من المناشط التي تشمل الكتابة في الصحافة السعودية والمجلات والدوريات المحلية والأجنبية، ونشر العديد من المقالات الصحفية والأبحاث العلمية والمؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية، كما أن له مشاركات كثيرة في المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية، وسبق أن رأس تحرير صحيفة “الرياض ديلي” باللغة الإنجليزية وتحرير الطبعة الثانية من “الموسوعة العربية العالمية” ومجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض. كما عمل أميناً عاماً مؤسساً لجائزة الملك خالد.
له مشاركات دولية كثيرة، فقد ألقى محاضرات في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة واليابان وفرنسا والسويد وبريطانيا وروسيا وألمانيا وبولندا إلى جانب دول عربية مختلفة. وتتركز اهتماماته البحثية في الدراسات الأدبية والفكرية ذات البعدين الثقافي العام والفلسفي إلى جانب الترجمة.
حصل د. البازعي على عدة جوائز منها: جائزة كتاب العام من وزارة الثقافة والإعلام السعودية (2012)؛ جائزة السلطان قابوس للنقد الأدبي (2017)؛ جائزة الكتاب من البحرين لكتابه هموم العقل (2018).
من مؤلفاته بالعربية:
دليل الناقد الأدبي: إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً (مشترك، 2002).
أبواب القصيدة: قراءات باتجاه الشعر (2004)
المكون اليهودي في الحضارة الغربية (2007)
سرد المدن: في الرواية والسينما (2009)
قلق المعرفة: إشكاليات فكرية وثقافية (2010)
لغات الشعر: قصائد وقراءات (2011)
جدل الألفة والغرابة: قراءات في المشهد الشعري المعاصر (2016)
هموم العقل: مسائل، حوارات، إشكاليات (2016)
مواجهات السلطة: قلق الهيمنة عبر الثقافات (2018).
من ترجماته:
-
المسلمون في التاريخ الأمريكي لجيرالد ديركس (2010)
-
جدل العولمة (2014) لنغويي وا ثيونغو
-
الأخلاق في عالم الحداثة السائلة لزيغمونت باومان (ترجمة بالاشتراك:2016)
-
تحرير وترجمة إلى الإنجليزية: كتاب “أصوات جديدة من الجزيرة العربية: الشعر” (2012).