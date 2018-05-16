16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الدوادمي.. إنقاذ ثلاثيني ابتلعته بئر ارتوازية في مزرعة
﻿

الدوادمي.. إنقاذ ثلاثيني ابتلعته بئر ارتوازية في مزرعة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أنقذت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني بالدوادمي، ثلاثيناً ابتلعته بئر ارتوازية في إحدى المزراع جنوب المحافظة، وتم إخراجة وهو بصحة جيدة.

وتعود التفاصيل لبلاغ ورد لغرفة العمليات عن سقوط شاب سعودي “٣٠” سنة في بئر، حيث باشر المختصون من الدفاع المدني بالدوادمي بقيادة المقدم فواز الطخيس البلاغ، وتبيّن عقب الوصول أن البئر إرتوازية داخل مزرعة، وهي بعمق ٢٠ متراً تقريباً، وقد نجحت الفرقة في إخراج الشاب وهو بصحة جيدة، وجرى نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر للمستشفى للاطمئنان عليه أكثر.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق