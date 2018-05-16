16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المولد يكشف سبب قلة ظهوره مع ليفانتي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف فهد المولد مهاجم المنتخب السعودي سبب عدم مشاركته كثيرًا في مباريات فريق ليفانتي الإسباني، المعار إليه من اتحاد جدة، منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المولد في تصريحات متلفزة: “تجربتي الاحترافية لم تنته إلى الآن، لكن بالفعل لم أشارك كثيرًا بسبب اختلاف إيقاع المباريات، وعمومًا الدوري لا يزال يتبقى فيه لقاء واحدًا، وبعده نقيم الفترة كلها”.

وحول عدم ارتياحه في النادي الإسباني، علق المولد: “بالعكس تمامًا، صار هناك تجانس بيني وبين لاعبي ليفانتي، وأحببتهم وأحبوني”.

وعن فوز المنتخب السعودي اليوم وديًا على اليونان بهدفين نظيفين، أوضح المولد: “مباراة جيدة بالنسبة لنا، طبقنا بعض الأشياء التي طلبها المدرب، وما زال لدينا معسكر أخير قبل كأس العالم، وإن شاء الله نتطور أكثر”.

وتابع: “المدرب يطلب منا تطبيق الضغط العالي، وهذا يتطلع إيقاعًا أسرع، واللاعبون بذلوا في هذا المعسكر مجهودًا جبارًا، واختتموه بانتصارين مهمين لنا، والقادم أفضل”.

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