16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تخريج أول دفعة إرشاد سياحي في المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – عامر هلابي : ــ

احتفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين بتخريج أول دفعة من المرشدات المتخصصات في الارشاد السياحي على مستوى المملكة، حيث التحق بالدورة (18) متدربة ممن يتقنون لغات أجنبية مختلفة، ليتأهلن إلى مزاولة الإرشاد بعد الحصول على الترخيص حسب التصنيف المعد من قبل الهيئة.

وبين الخبير السياحي والمدرب سمير قمصاني أن الدورة استمرت خمسة أيام بشكل مكثف تغطي مختلف المواضيع المتعلقة بماهية مهنة المرشد السياحي، والتعامل مع أدوات البحث ومهارات الارشاد وكيفية استخدامها، وكذلك تطوير تقنيات المشاهدة، والمهارات العملية للإرشاد السياحي (الحافلة – المتحف – الجولات السياحية – دور الإيواء- المنشآت السياحية)، فضلا عن تطوير وتحديث مهارات الإلقاء والاتصال، وتطوير مهارات القيادة والتفاعل مع المجموعة، وتطوير مهارات إعداد التقارير والتقييم.

وأوضح قمصاني أعدت الهيئة والجمعية برنامج ترخيص المرشدين السياحيين في المملكة العربية السعودية من منطلق سياستها في تفعيل دور المرشد السياحي، وجعله أكثر احترافية ولإعطائه الفرصة لإظهار الوجه الحقيقي والمشرق للمملكة المتمثل في عراقة حضارتها وأرضها، وأخلاق مجتمعها، إضافة إلى أن هذا البرنامج يسعى لإيصال المعلومات عن المواقع للسائح المحلي أو الوافد بطريقه صحيحة، واحترافية.

وتأتي الدورة الأولى في إشراك العنصر النسائي في المنظومة السياحية لتأهيل مرشدات في القطاع السياحي ​الأولى من نوعها مواكبة تحقيقا لتوجهات وأهداف رؤية المملكة 2030 واكتمال العملية السياحية من جميع جوانبها لتشمل كلا الجنسين، كذلك انطلاقاً من الدور الرئيس للرؤية السعودية في توطين مختلف الهمن ومنها الإرشاد السياحي وزيادة عدد المرشدين السياحيين بالمملكة وبذلك تكتمل دائرة العمل السياحي بإيجاد آلية تتيح مشاركة العنصر النسائي في هذا المسار الحيوي وفق خطة التنمية السياحية الشاملة في تحقيق أحد أهم أهدف الرؤية في التركيز واستثمار الكنز السياحي الذي تزخر به المملكة.

وتضمن البرنامج على مدار خمسة أيام معلومات ومعارف ومهارات اشتملت على مفهوم وتعريف الإرشاد السياحي، ومهارات المرشد السياحي، وشروط الحصول على ترخيص الارشاد السياحي وإجراءاته، وفئات التصنيف والتزامات المرخص له وكذلك معلومات شاملة عن الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، إضافة إلى نظام واللوائح الارشاد السياحي، كما تضمن البرنامج تعريف المتدربين والمتدربات ببرنامج التحول الوطني 2020م، ومبادرات الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومعلومات عن مبادرات الهيئة ذات العلاقة بمهنة الارشاد السياحي مثل التأشيرات السياحية، ومبادرة المملكة وجهة المسلمين.

وتعتبر هذه الدورة والدورات السابقة التي أقيمت في أكثر من محافظة في منطقة مكة المكرمة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لدعم هذا النشاط الهام في المنظومة السياحية  وكذلك دعماً للشباب السعودي لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص المرتبط بالسياحة، وكذلك دعماً للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة والرامية إلى تدريب وتهيئة مرشدين سياحيين مؤهلين من شابات منطقة مكة المكرمة للمساهمة في إرشاد زوار منطقة مكة المكرمة بصورة علمية وصحيحة، متمنياً لجميع المتدربات التوفيق والسداد في أداء مهامهم وتحقيقهم للاستفادة القصوى من الدورة في المجال السياحي، وكذلك تأتي امتداداً لما تم عقده من دورات سابقة للشباب والتي حظيت بدعم كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو المكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس مجلس التنمية السياحية بجدة.

الجدير بالذكر أن الترخيص للمرشدين السياحيين هو توجه مهني للهيئة يأخذ الطابع الحرفي المتقن المبني على أسس علميه تساعد على تقنية الممارسة الإرشادية للأكفاء والمؤهلين من أبناء الوطن ليعملوا في مجال الإرشاد السياحي وليقدموا صورة مشرفة لبلدهم وعامل جذب سياحي واقتصادي ، ليتركوا انطباعا جيدا عن الوطن وأهله.

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