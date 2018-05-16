16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترمب يهنئ المسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

واشنطن – واس :-

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن تهنئته للمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقال الرئيس ترمب في بيان له أصدره البيت الأبيض :” أبعث بتحياتي وأطيب تمنياتي لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة شهر رمضان “.

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