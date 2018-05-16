“تعليم الشرقية” يكشف تفاصيل جديدة عن مقطع “حارس المدرسة الشاكي”.. ومدير التعليم يزوره بمنزله | فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشفت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أن مديرها العام الدكتور ناصر الشلعان، زار منزل حارس المدرسة، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يشكو من كثرة المهام الموكلة له ويدلي ببعض الملاحظات.
وأوضح تعليم الشرقية وفقاً لـ”سبق”، أن الدكتور الشلعان استمع لملاحظات الحارس عندما زاره بمنزله خلال جولته بمحافظة النعيرية، ووجه الإدارات المختصة بالوقوف على الملاحظات التي اوردها في حديثه ودراستها ومعالجتها.
فيما أكد المتحدث الإعلامي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الحارس اعتذر لمدير تعليم الشرقية عن إقدامه على تصوير المقطع وعن العديد من المغالطات التي وردت في حديثه، وأنه أعرب عن تقديره للدور التربوي الذي تلعبه إدارة التعليم بالشرقية.
وكان مواطن يعمل حارساً في إحدى مدارس المنطقة الشرقية، ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يرتدي “مريول” مطبخ ، شاكياً قلة راتبه وتكليفه بمهام إضافية.