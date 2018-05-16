أنت تتصفح:الرئيسية»التكنولوجيا»تغييرات جديدة في “واتساب” تتيح للمستخدمين مزيدا من التحكم.. تعرف عليها
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
شاهد.. مقاعد طائرات تنظف نفسها وتوفر جلسات تد...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تطور شركة “ريكارو إيركرافت سيتينج” الألمانية نوعا جديدا من مقاعد الطائرات يمكنه التخلص
-
إدراج قصر المصمك في أشهر لعبة إلكترونية في ال...بتاريخ
الرياض – واس : ــ دخل قصر المصمك ضمن اللعبة العالمية الشهيرة “كينج أوف فايترز” كأحد ساحات اللعبة
-
فيديو | تصميم استثنائي لمواقف السيارات في مقر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ حظي مقر شركة “آبل” الشهيرة بإعجاب العالم، وهو الذي تكلف 5 مليارات دولار،
-
لجعل المنصة أكثر أمانا.. ميزة جديدة من تويتر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تشير الأنباء إلى أن منصة التدوين المصغرة تويتر تختبر ميزة المحادثات السرية للرسائل