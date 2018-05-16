16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تغييرات جديدة في “واتساب” تتيح للمستخدمين مزيدا من التحكم.. تعرف عليها

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أضاف تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، عدة خصائص جديدة تعطي للمستخدمين وخاصة أعضاء ومسؤولي المجموعات مزيدا من التحكم.

وأوضح التطبيق الذي يستخدمه حاليا أكثر من مليار شخص في العالم، أنه يمكن للمستخدمين الآن ترك أي مجموعة بشكل دائم وضمان عدم إضافتهم إليها مجددا.

وتتضمن الخصائص الجديدة عدم إمكانية حذف مؤسسي المجموعات، وإتاحة الرصد السريع للرسائل التي تذكر أسماء المستخدمين في المحادثات الجماعية.

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