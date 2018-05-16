16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»تكليف “بدر الزهراني” رئيساً تنفيذيّاً لهيئة الإعلام المرئي
﻿

تكليف “بدر الزهراني” رئيساً تنفيذيّاً لهيئة الإعلام المرئي

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أصدر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، قراراً بتكليف بدر الزهراني رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بعد استقالة رضا الحيدر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالله المغلوث إن الوزير قبل استقالة الحيدر الذي يرافق والده في رحلته العلاجية.

يُشار إلى أن “الزهراني” كان مشرفاً على قطاع السينما في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق