16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جلال توقع كتابها “حميتك في راحة يدك”

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – عامر هلابي : ــ

​احتفلت الدكتورة جمانة جلال اخصائية التغذية​ بثاني إنتاجها العلمي ​كتاب ​”حميتك في راحة يدك” في جدة وسط حضور عددا من نجوم الإعلام والرياضة والغذاء والصحة، ​و​شهد ​الحفل ​نقاشات جانبية بين الحضور الذين قدمو التهنئة للمؤلفة واستعرض الكثير منهم الفوائد التي جنوها بتطبيقهم نصائحها التي تبثها عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي يهم كل من يريد اتباع الحمية بطريقة منهجية وصحية الذي يهدف لتثقيف الناس صحيا ليتناولوا غذاء جيد متزن ليعيشوا حياة سليمة سعيدة.

ويتضمن الكتاب خلاصة معلومات ونصائح واسترشادات تقدمها المؤلفة للقارئ كثافة صحية شاملة وإجابة على كثير من التساؤلات التي تخطر ​على​ بال الجميع في ما يتعلق بالحمية والغذاء ​الصحي السليم، ويبحث الكتاب في موضوع الغذاء والحمية المتبعة وأنواع الأطعمة الصحية التي توفر القدر الكافي من الطاقة للجسم، دون أي تأثير على الوزن وكتلة الجسم، كما شرحت كيفية بدائل الحمية عبر استخدام مقاييس اليد.

واعتمدت الإخصائية على شرح وتفصيل المعلومات الغذائية بطريقة مبسطة، تمكن  جميع الأشخاص الاستفادة منه صحياً، ويتألف كتابها من عدة أجزاء، واحتوائه على خارطة معلوماتية شاملة لأنواع المغذيات من الماء والكربوهيدرات والدهون والبروتينات والمعادن والفيتامينات مع شرح كامل لكل  مغذي وفوائده، وكيفية استخدامه في نظام الحمية.

​ويحتوي كتاب جمانه على النظام الغذائي المتبع والتمارين الرياضية المستخدمة بالإضافة إلى جزء يتعلق بتطور النمط المعيشي.

وأيضا زيادةُ كميّةِ الوعي الصحيّ لدى النّاس، وتطويرُ معارفِهم وثقافتِهم المتعلّقة بالأمور الصحيّة العامّة، ورفعُ سويّة تعاملهم معَ العوارضِ الصحيّةِ المختلفة​، ​ومحاولة ردم السلوكيّات الخاطئة​ في الغذاء​ عن طريق الارتقاء بالمعلومات الصحيّة، ​والحث ​على تبنّي أنماط ​الغذاء السليم، وتجنب الممارسات الخاطئة التي تدمّر ​الصحة​، ​وتشجيع الناس​ على طلب المعرفة المتعلقة بالأمور الصحيّة، وتشجيعهم على تغيير سلوك حياتهم بما يحفظ صحتهم. 

الجدير بالذكر من ​أ​شهر مقولاتها “حميتك قرارك لوحدك .. ما يناسبك ليس بالضرورة أن يناسب الآخرين .. اليوم خبصت الحميه بكره عيدها من جديد .. ​أ​خبرني ما تأ​كل اخبرك من أنت”.

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