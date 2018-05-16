16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“حساب المواطن”: تحققوا من هذه الأشياء أولاً قبل تقديم الاعتراض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

طالب برنامج حساب المواطن مَن يرغب بتقديم اعتراض على قيمة الدعم المقدم له ضمن البرنامج، بالتأكد من تطابق قيمة الاستحقاق والتحقق من القيمة والتأكد من أهلية التابعين.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج في تغريدة له على “تويتر”: “قبل تقديم الاعتراض على مبلغ الاستحقاق، تأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في حسابك على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في حسابك البنكي”.

وأضاف: “ثم تحقق من قيمة استحقاقك عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، كما يلزمك التأكد من أهلية جميع التابعين”.

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