16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رمضان وعادات المجتمع

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

رمضان شهر قدسي منزّه  

يأتي كل عام ليطهّر قلوبنآ وسلوكياتنا

 إنه شهر مميز بطقوسة المختلفة الجمليه وذكريآته العالقة بالذاكرة منذ الطّفولة حتى أن كبرنا ولكل رمضان {ذكريآته وحكاياته} الموثّقة بالذاكرة 

أيامه وشعائرة لآتنسى..

ومن ضمن العآدآت الرمضآنية في بلآدي..

تميزت بشكل مختلف {روحانية  واستشعار }وطقوس رائعة..

من ضمن العادات وأهمها التكافل الإجتماعي والشعور بحاجة الفقراء  وإنشاء المخيّمات الرمضانية أمام المساجد إفطار صائم للمساكين وعابري الطريق،،

وتقسيم أيضا وجبة الإفطار بالشوارع مساهمة خيرية لم أرها في دول إسلامية أخرى،،

وايضاً عادات مفرحة للأطفال والكبار

{القرقيعان} والأزياء التقليديّة الجميلة تعرض بالمتاجر،،

 {وأطباق المائدة المشهية}

وتجتهد ربة الأسرة في الطقوس الجميلة   وإضفاء البهجة والسرور لأفراد العائلة

{ليالي رمضان جداً جميلة ومبهجة }

أعتدنا تداول ذكريات الطفولة وتاريخ موثق لتلك الأيام  التي لم {تغادر عقولنا}

كان قديماً حكواتي يروي القصص بالمنازل  والمسحراتي يهتف للسحور  وبرامج التلفاز الجميلة ورائحة البخور تعطر المنازل والزيارات بين الأقارب والأصدقاء والسهرات الرمضانية المسلية ليالي رمضان تختلف والزينات والفوانيس ،،

وحركة الشوارع والمتاجر أيضاً تختلف      

{بالأنس والضجيج} والفوازير تنشدها  الحان كروانية جميلة ،،

وموسيقى رمضان {الهادئة المميّزة بلغة السكينة } وثقافة المساجد  {بأداء الشعائر ببساطة وسلالة }

ومصليات النساء واختلاطنا خارج الشعيرة بقرب المساجد يشعرنا أيضا {بالتواصل البرئ المباح }

شهر يختصر كل المعاني {بالتواصل والطّقوس الإجتماعية الجميلة}

 لذلك يجب علينا تحديث {العادات الجميلة لرمضان} 

لكل زمان تغيير ومن ضمنها عادات {رمضان}

تتغيير أيضاً بالتحديث الصالح لذلك الزمان والمكان ،،

يجب علينا أيضاً أن نحافظ على {إرث العادات الرمضانية }البَسيطة الجميلة والبُعد عن المبالغة {والتفاخر }لكوننا  نعيش المدنية..

لازالت الشّعوب تحتفظ بالعادات الرمضانية وأرى مجتمعي يتميز

 {بالعطاء والخير}

في هذا الشهر الكريِّم وهنا الأهم

{هنيئاً لكم قدوم رمضان}

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