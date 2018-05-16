شاهد.. إحراق 150 شجرة برية بـ “الأسيد” في القصيم

(أنحاء) – متابعات : ــ
أحرق مجهولون ١٥٠ شجرة من السدر والطلح في شعيب وفياض مركز الجعلة بمحافظة الأسياح بالحرق بمادة الأسيد .
وتعد هذه ثاني جريمة بيئية تشهدها القصيم بعد مذبحة الضبان وهي القضية التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية.
وقال متطوعون بزراعة هذه الشجيرات إنهم تفاجئوا قبل مدة بدهس الشجيرات وإتلافها عمدًا بالمركبة ثم قاموا مُجددًا باستزراعها ووضعوا حولها سياج حماية من عبث المعتدين إلا أنهم تفاجئوا يوم الأحد بحرقها عمدًا بمادة الأسيد حتى ماتت وأتلفت بالكامل، حسب “سبق”.
وأضافوا أنه تم إبلاغ الجهات ذات العلاقة للبحث وراء المتسببين.