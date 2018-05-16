شاهد.. فرضيات قتالية ومكافحة إرهاب في تخريج دورة الطلبة ودورات تخصصية بقوات الأمن الخاصة‎

(أنحاء) – متابعات :-
رعى قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دورة الطلبة للفرد الأساسي الـ48، ودورة أعمال القوات، وعدد من الدورات التخصصية.
وشاهد الفريق العتيبي خلال الحفل، عرضًا لبعض التطبيقات التكتيكية، ومنها: تطبيقات القيادة التخلصية، وفرضيات حماية الشخصيات، وتطبيقات لمهارات القتال والاشتباك العنيف، وفرضيات مكافحة الإرهاب، وتطبيقات أمن وحماية المنشآت المهمة.
كما استمع قائد قوات الأمن الخاصة، لكلمة الخريجين التي ألقاها نيابة عنهم الطالب صلاح الدين بن عبدالله الشمراني، فيما كرّم في ختام الحفل أوائل الخريجين على الدورات.