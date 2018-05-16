16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“طموح”.. رؤية إنسان

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

المشاريع العظيمة، تنطلق من أفكار عظيمة في رؤيتها ومضمونها.. والروح المشرقة التي تنظر إلى ما هو أبعد من حدود اللحظة، بمقدورها أن تنجز اشراقات لا نهاية لها.

أكتب هذا، بينما تحضرني اشراقة ضوء، تأتي هذه المرة من مبادرات تشهدها منطقة مكة المكرمة وتهتم بها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، هي في الواقع ترجمة عملية لفكرة مستقبلية رؤيوية عظيمة كانت تجلت في سطور مقالةٍ لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، قبل سنوات، في أثناء افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”.

تحت عنوان “إن العالم الأول على أرضنا فماذا نحن فاعلون”؟ كتب سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مقالته، آنذاك، داعياً الجامعات السعودية إلى تجاوز محيط أسوارها وما اعتادت عليه، والقيام بدورها المجتمعي في تدريب شباب وشابات المحافظات المحيطة بإمارة مكة، وتأهيلهم لسوق العمل.

الاثنين  الماضي، كانت لحظة رائعة ومناسبة عظيمة، دعت إليها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، توجت بتدشين مرحلة ثانية من مشروع الأمير خالد الفيصل لبناء الانسان (طموح) الذي تمكن في غضون سنوات من تأهيل وتدريب وتوظيف أكثر من 2700 من شباب وشابات الوطن، ويمضي بخطىً ثابتة لتدريب نحو 10 آلاف شاب وفتاة من أبناء المحافظات والمناطق التابعة لمنطقة مكة المكرمة بحلول العام 2020.

دلالات كثيرة ومنجزات أكثر، تتحقق على أرض الواقع، اليوم، في سياق مبادرة طموحة غير عادية، تشهدها السعودية، حين يتعلق الأمر بملامح ومخرجات مشروع طموح قولاً وفعلاً، المشروع الذي أشرق وتداعت ثماره، انعكاساً على حياة قرابة 3 آلاف من شباب وبنات هذا الوطن الغالي، غير ان برامج طموحة هنا وهناك، لابد لها من أن ترى النور، لتترجم رؤية المملكة 2030، بما يتماشى مع توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

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