16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“علمني ربي” تأملات قرآنية في تفسير السعدي برمضان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

أكد حساب برنامج “علمني ربي” 3lamanyRabi @بتويتر استمرار عرضه للموسم الثالث خلال شهر رمضان المقبل في عدد من الفضائيات بإذن الله، ويُعنى البرنامج ” بانتقاء آيات القرآن الكريم، وبيان هداياتها، مع نشر أنوارها ليعم الخير أرجاء وطننا وأمتنا. 

برنامج ” علمني ربي ” من إعداد وتقديم الأمير سعود بن خالد بن سعود الكبير آل سعود، ويتكون من 20 حلقة، وقد اعتمد في تقديم التأملات القرآنية خلال الموسمين الماضيين على “تفسير ابن كثير”، فيما سيعتمد في الموسم الثالث على تفسير “تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان”، للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله.

الهدايات الإيمانية

وأوضح مقدم البرنامج الأمير سعود بن خالد بأن “علمني ربي ” برنامج قرآني في المقام الأول ينطلق من آيات القرآن العظيم، لأن كتاب الله هو المصدر الحقيقي للسعادة والنور، والتوفيق والسرور، بشرط العمل به، وجعله منهجاً واقعاً في الحياة، ومتى ما عاد المسلمون حقا لكتاب ربهم تدبرا وعملا، عاد لهم العز والمجد في الدنيا، مع النعيم المقيم يوم لقاء الله، مضيفاً “صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: “ما رأيت شيئاً يُغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى”.

وقال الأمير سعود :”لا عجب ه فقد سمّى الله كتابه في كتابه بُرهاناً، ونوراً، وهُدىً، وفُرقاناً، ورُوحاً، وشفاء لما في الصدور، وما ذاك إلا ليُعظم عباده قدر القرآن الكريم ويفهموه ويعملوا به، فإن فعلوا ذلك، استخرجوا منه الشفاء لقلوبهم، والعلاج لمشكلاتهم، والصلاح لأحوالهم، والهداية في كل شؤونهم”.  

 وذكر فريق ” علمني ربي ” أن سبب التركيز في الموسم الثالث على تفسير الشيخ السعدي، يعود إلى عدة مسارات، كونه من أجود كتب التفاسير التي يفهمها المبتدئ ولا يقصر عن علم المتقدم؛ إضافة إلى ما يميزه من سلامة العقيدة لا سيما في باب أسماء الله وصفاته، مع اهتمامه بإبراز المعنى في المقام الأول، والاعتناء باللطائف المستنبطة، والهدايات التربوية والإيمانية التي لها أثر عظيم في صلاح القلوب، مع سيره أيضا على منهج السلف، بأسلوب سهل، قريب العبارة، معايش للواقع، غزير بالفوائد والفرائد والاستنباطات.

وتتراوح مدة كل حلقة ما بين 15- 20 دقيقة تقريباً، وستحوي الحلقات إضافة إلى التأملات والهدايات أحاديث نبوية، ولطائف، وفرائد، وأبيات لإثراء المحتوى ولتحقيق أهداف البرنامج

ويشير مدير برنامج “علمني ربي” عبد الله الحمدان: بأن البرنامج سيجمع بين تقديم الهدايات، واللطائف، والفرائد في وقفتين أساسيتين في كل حلقة انطلاقاً من المسجد، مع إدخال فواصل إبداعية إثرائية بين الوقفات.

وذكر الحمدان بأن جديد الموسم الثالث (https://youtu.be/BYm-RssxS9k)، خروجه عن مألوف البرامج الأخرى، من خلال الاعتماد على عنصرين جماليين في الفواصل هما “الرسم على الماء، ولوحات الخط العربي”.

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