16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فتح باب القبول للالتحاق بالكليات العسكرية بوزارة الدفاع لخريجي الثانوية العامة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت اللجنة المركزية للقبول للكليات العسكرية بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية.

وقالت اللجنة أن الفرص مخصصة لخريجي الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم لعام 1439 في تخصص العلوم الطبيعية.

وأبانت أن التقديم سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/09/1439هـ عبر الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد).

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