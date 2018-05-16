16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فتيات سعوديات يتولين الإشراف والإدارة على إصدار التأشيرات الاسبانية الأوروبية‎

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – عامر هلابي : ــ

افتُتحت شركة  BLS International و شريكها  الاستراتيجي بالشرق الأوسط و افريقيا “فيزا في – Visavis ” مركزها الجديد لخدمات التأشيرات الاسبانية الاوروبية  في العاصمة السعودية الرياض وتحديدا   في حي عرقة القريب من الحي الدبلوماسي وذلك بحضور السفير الاسباني  السيد الفارو ايرانزو  ، وعدد من القناصل وممثلين عن السفارات الاوروبية والمكاتب السياحية.

يقدم المركز الجديد لراغبي السفر إلى الدول الأوروبية خدمات إصدار وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة الاسبانية الاوروبية (شنغن) للمساهمة في تنمية العلاقات التجارية والسياحية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية واسبانيا وتسهيل السفر والدخول من المملكة العربية السعودية  الى  دول الاتحاد الأوروبي ،  والمركز يدار بغالبية الموظفين من قبل مجموعة من الفتيات السعوديات اللاتي اجري لهن  تدريبات خاصة ضمانا  لتقديم مستوى عالٍ من الخدمة لعملائنا

وبعد قص الشريط الرسمي ايذانا بافتتاح المركز ذكر السفير الاسباني قائلا:” ان هذا المركز يزيد من عمق العلاقات المميزة السعودية الاسبانية ويقدم خدمات ممتازة ليساعدالمواطنين الراغبين بالدخول الى اسبانيا ومنها الى الدول الاوروبية حيث وصل العام الماضي الى اسبانيا  اكثر  من 73الف زائر ونطمح بارتفاع العدد وهذا ما نسعى اليه من خلال تعزيز الخدمات التي سيقدمها هذا المركز الجديد وتقديم التسهيلات للحصول على التأشيرات اللازمة  .”  

وعلق المدير التنفيذي لشركة “فيزا-في ”  على افتتاح هذا المركز المتطور مع BLS”نحن  نهدف دائما إلى تعزيز ثقة عملائنا من خلال تطوير هذا المركز لتلبية احتياجات الراغبين بالسفر الى اوروبا من خلال اسبانيا سواء للسياحة او الاعمال التجارية”  وأضاف:” تم تجهيز المركز الجديد باعلى مستوى من التقنيات المتطورة التي تساعد على تقديم خدمات التاشيرات والحصول عليها بسرعة عالية واتقان ، كما ان مساحة المركز اصبحت تستوعب اكثر من 500 زائر يوميا لتقديم الطلبات بسرعة فائقة خلال المواعيد المعتادة ، ومع حلول شهر رمضان المبارك والبدء بالتحضير للاجازات الصيفية سيخصص المركز اوقات إضافية  بعد فترة صلاة التراويح للراغبين تسهيلا لهم  بالإضافة الى استقبال الطلبات نهار السبت . “

 وختم كلامه قائلا:” سنقوم برفع مستوى  اعمالنا لخدمة تقديم التأشيرة  الاسبانية الاوروبية من خلال التوسع بالمركز الحالي بمدينة جدة وافتتاح مكتب تمثيلي  لنا بالمنطقة الشرقية من المملكة قريبا جدا .” مضيفا:” لا نهدف فقط لتوفير مرافق أكبر وأفضل للمتقدمين، ولكن نسعى لجعل عملية طلب التأشيرة تجربة ممتعة لهم،  ونحن سعداء جدا بتدريب عدد من الفتيات  السعوديات اللاتي سيتولين ادارة المركز  بكفاءة واقتدار  وهذا يمثل خطوة ايجابية نحو مشاركة الفتاة السعودية وتوليها مسئولية من هذا النوع  .”

المركز يدار بشكل مشترك من قبل شركة “فيزا – في” بالتعاون مع مجموعة   BLS  العالمية، ويوفر وسائل الراحة للراغبين بالحصول على تأشيرات (شنغن)، بالاشارة  إلى أن ارتفاع الطلب على السفر إلى  اسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي  لغرض الأعمال والاقتصاد أو السياحة والترفيه وأيضا العلاج والدراسة.كان دافعًا لإنشاء وتجهيز المركز ليقدم خدماته في المملكة .

,للراغبين بتقديم طلبات التأشيرات يمكنهم الدخول الى موقع المركز :

 https://saudi.blsspainvisa.com

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