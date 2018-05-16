فيديو | حريق ضخم يلتهم حافلات نقل مدرسي بالقصيم.. ومكافأة 50 ألفاً لمَن يدلي بمعلومات عن الحادث

(أنحاء) – متابعات : ــ
نشب حريق ضخم في عدة حافلات نقل مدرسي بمدينة بريدة في القصيم أمس (الثلاثاء) كانت متوقفة داخل الموقف الخاص بها، لتتعرض حافلتان للتلف الكامل فيما أنقذت 10 أخرى.
وأوضح أحد متعهدي النقل المدرسي بالقصيم ويدعى عثمان الغيداني وفقاً لـ “عاجل”، أنه تلقى اتصالاً يخبره بوقوع الحريق فجراً ليتوجه فوراً إلى الموقع، مبيناً أن النيران التهمت بعض السيارات أيضاً، وتمكن هو مع السائقين من التدخل في وقت قياسي واستبعاد باقي الحافلات من الموقع وإنقاذها من الحريق.
ووصف الغيداني الحادث بغير اللائق، ورصد مكافأة قدرها 50 ألف ريال لمَن يدلي بأي معلومات تتعلق بالحادث.