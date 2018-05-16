فيديو | عسير.. مفحط يوثق لحظة هروبه من الدوريات قبل ملاحقته والإطاحة به

(أنحاء) – متابعات : ــ
واصلت دوريات المرور بمنطقة عسير حملتها المكثفة ضد المخالفين والمفحطين، وتمكنت من الإطاحة بمفحط هرب من الدوريات ووثق أحد مرافقيه عملية الهروب بمقطع فيديو صوره بهاتفه الجوال.
وأظهر مقطع فيديو سيارة داخلها 3 شبان، وقام قائدها بالهروب من الدورية التي حاولت إيقافه، فيما وثق الشخص في المقعد الخلفي واقعة الهروب وملاحقة الدورية لهم.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أن دوريات المرور رصدت مفحطاً يدعى “دقلس” يفحط بأحد الشوارع، وعند ملاحظته حاول الفرار لكنه أوقف بالقوة الجبرية، وجرى إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.