16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | “فواز القرني” يفسر اللقطة التي حدثت أثناء سلامه على خادم الحرمين وملاحظة الفغم له
﻿

فيديو | “فواز القرني” يفسر اللقطة التي حدثت أثناء سلامه على خادم الحرمين وملاحظة الفغم له

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

رد لاعب الاتحاد فواز القرني على ما تم تداوله بخصوص لقطة من لحظة سلامه على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد مباراة نهائي كأس الملك، وملاحظة الحارس الشخصي اللواء عبدالعزيز الفغم له.

وظهر القرني في اللقطة وهو يصافح خادم الحرمين، فيما يتابعه الحارس الفغم بنظراته، ما دفع متابعين إلى تداول الفيديو وطرح تفسيرات حمل بعضها إساءة.

وقال القرني إنه لم يعلم بالفيديو إلا بعد يوم من انتشاره، مشدداً على أنه لم يرتكب أي شيء يدفع لأن يكون عرضة للمتابعة، وأنه لا يعقل أن لاعباً سيصعد ليقابل خادم الحرمين بمنظر غير لائق، معبراً عن فخره بمصافحته لخادم الحرمين واحترامه الكبير للواء الفغم.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق