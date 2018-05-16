فيديو | متحدث التحالف: نستطيع دخول صعدة في 48 ساعة ولكن تمنعنا الاعتبارات الإنسانية

(أنحاء) – متابعات : ــ
قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات المشتركة يمكنها الوصول إلى صعدة في 48 ساعة فقط ولكن يمنعهم الاعتبارات الإنسانية.
وأكد أن القوات تحتاج إلى 48 ساعة فقط لدخول صعدة وتطهير وتنظيف المخازن في مطرة وفي مران، إضافة إلى 6 ساعات لرجوع الوحدات إلى أماكنها في الداخل.
وأضاف خلال مقابلة في برنامج “هنا الرياض” إن الجانب الإنساني لدى التحالف له أولوية في عدد الأشخاص الذين قد يفقدون حياتهم جرّاء العمليات، وأن حياة المواطن اليمني غالية بالنسبة للتحالف.
وأكد أن هناك أدوات عدة لدى التحالف لتحقيق الأهداف للوصول إلى صعدة وتحرير صنعاء وإعادة الشرعية إلى اليمن.
فيديو | ماذا قال متحدث #التحالف عن دخول #صعدة؟ #اليمن #هنا_الرياض pic.twitter.com/Wpkh9hlqhO
— هنا الرياض (@herealriyadh) May 14, 2018