فيديو | مشجعات أردنيات يشاركن في اقتحام ملعب عمان الدولي بغضب عقب هزيمة فريقهن

(أنحاء) – متابعات : ــ
شهد ملعب عمان الدولي ظاهرة وصفت بالغريبة على الملاعب العربية بعد أن اقتحمت مشجعات لفريق الفيصلي الأردني ملعب المباراة بعد هزيمته من نظيره الجزيرة في كأس الاتحاد الآسيوي.
ووثقت لقطات تليفزيونية بعض من المشجعات الأردنيات وقد اقتحمن أرضية الملعب عقب هزيمة فريق الفيصلي أمام نظيره الجزيرة بهدف للاشيء، ليخرج من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وأظهرت اللقطات مشجعة أردنية وهي غاضبة بعد أن اقتحمت أرضية الملعب وكانت متوجهة نحو أحد لاعبي الفيصلي الأردني قبل أن يقف أفراد الأمن حائلاً في وصولها إليه.
من جهته، قال مصدر أمني إنه تم اعتقال مجموعة من المحرضين على الشغب، وتسليمهم للجهات المختصة، لتُتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.