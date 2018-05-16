فيديو | مقطع متداول .. طالب يتبرع بمكافأته المدرسية لصالح عتق رقبة محكوم عليه بالقصاص

(أنحاء) – متابعات : ــ
نال طالب سعودي صغير ثناء وإعجاب العديد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر الطالب وهو يعلن تبرعه بمكافأته المدرسية والمساهمة بها في المال المطلوب لعتق رقبة أحد المحكومين.
ويظهر المقطع الطالب ويدعى “عيد بن عبدالله آل سويدان”، وهو يخاطب المجتمعين لجمع التبرعات، قائلاً إنه حصل على مكافأة مالية من المدرسة مقابل تفوقه في الاختبارات وقدرها 500 ريال، وأنه يرغب في التبرع بمبلغ المكافأة لصالح الجهود المبذولة لجمع 50 مليون ريال لعتق رقبة الشاب المحكوم عليه بالقصاص، ثم يتقدم ويسلم المكافأة.
بدورهم، وصف ناشطون سلوك الطالب الصغير بأنه درس في الإيثار ونكران الذات، كما وصفوا موقفه بـ”المرجلة” المبكرة، فيما شكر الحاضرون الطالب وأثنوا على موقفه، وأكبروا من هذا الموقف كثيراً.