فيديو وصور | “بوتين” يقود شاحنة لتدشين جسر يربط روسيا بـ”القرم”

(أنحاء) – وكالات :-
نشرت وسائل إعلام روسية فيديو للرئيس “فلاديمير بوتين” وهو يقود شاحنة إيذانا بتدشين جسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا في تحد لأوكرانيا والعقوبات الغربية.
وقاد “بوتين” شاحنة “كاماز” ثقيلة لمسافة 19 كيلومترا عبر الجسر الذي أطلق عليه الروس اسم رئيسهم ويربط “القرم” بشبكة الطرق القومية.
وقوبل “بوتين” بعمال مبتهجين على جانبي الجسر من ناحية “القرم” بعد وصوله بالشاحنة البرتقالية اللون.
وتعليقا على الحدث، قال الرئيس الروسي لحشد من العمال: “أخيرا وبفضل عبقرية هذا المشروع، فإن المعجزة تحققت”.
وردا على ذلك، صرح الرئيس الأوكراني “بترو بوروشينكو” بأن هذا الجسر غير قانوني ويمثل تحديا خطيرا للقانون الدولي.
كانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم إلى أراضيها من أوكرانيا عام 2014، الأمر الذي دفع دول أوروبا والولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد موسكو.
وبلغت تكلفة بناء الجسر223 مليار روبل (حوالي 3.60 مليار دولار)، وسوف يتم افتتاحه للسيارات غدا بينما سيتم الانتهاء من مسار السكك الحديدية الذي سيعبر هذا الجسر بنهاية 2019.