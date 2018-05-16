16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | عسير.. ضبط عدد من الدرباوية ضمن حملة واسعة للمرور

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ضبطت دوريات مرور منطقة عسير عدداً من المخالفين الدرباوية ضمن حملاتها المكثفة في المنطقة، وتمكنت من ضبط عدد منهم واحتجاز سياراتهم، واتخاذ الإجراءات المتبعة بحقهم في مثل هذه الحالات.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو عدداً من السيارات التي احتجزها المرور، وقد تم تحميلها على عدد من السطحات؛ حيث جرى نقلها إلى مكان الاحتجاز بعد القبض على قائديها.

من جانبه، حثّ مدير مرور عسير العقيد يحيى الشهراني وفقاً لـ “سبق”، المواطنين على متابعة أبنائهم والحرص عليهم، ومنعهم من ممارسة هذه السلوكيات الخاطئة، مؤكداً على استعمال الحزم واستمرار هذه الحملات في مواقع التفحيط.

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