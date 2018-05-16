فيديو وصور | عسير.. ضبط عدد من الدرباوية ضمن حملة واسعة للمرور

(أنحاء) – متابعات : ــ
ضبطت دوريات مرور منطقة عسير عدداً من المخالفين الدرباوية ضمن حملاتها المكثفة في المنطقة، وتمكنت من ضبط عدد منهم واحتجاز سياراتهم، واتخاذ الإجراءات المتبعة بحقهم في مثل هذه الحالات.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو عدداً من السيارات التي احتجزها المرور، وقد تم تحميلها على عدد من السطحات؛ حيث جرى نقلها إلى مكان الاحتجاز بعد القبض على قائديها.
من جانبه، حثّ مدير مرور عسير العقيد يحيى الشهراني وفقاً لـ “سبق”، المواطنين على متابعة أبنائهم والحرص عليهم، ومنعهم من ممارسة هذه السلوكيات الخاطئة، مؤكداً على استعمال الحزم واستمرار هذه الحملات في مواقع التفحيط.