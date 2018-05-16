16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“قوة الأفواج الأمنية” أحدث القطاعات الأمنية الداخلية .. تعرّف على مهامها | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

انطلقت قوة الأفواج الأمنية برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، كأحدث القطاعات الأمنية الداخلية في المملكة.

وتتميز قوة الأفواج الأمنية باحترافية عالية في أداء مهام متعددة، حيث المهارة في المطاردة والاحترافية في مجابهة حرب العصابات بالمناطق الجبلية والحدودية، ولها صلاحية إلقاء القبض والضبط والتفتيش والمطاردة وإطلاق النار وفق النظام.

وتشارك قوة الأفواج الأمينة في المهام العسكرية بالتعاون مع الأجهزة العسكرية الأخرى، حيث شاركت في عاصفة الحزم، وحماية الجنود في الحد الجنوبي وجمع المعلومات الاستطلاعية.

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