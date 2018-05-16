16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»لجنة الانضباط تقرر حرمان المرداسي من المشاركة أي نشاط رياضي مدى الحياة
﻿

لجنة الانضباط تقرر حرمان المرداسي من المشاركة أي نشاط رياضي مدى الحياة

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – محمد المغيري :-

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم حرمان الحكم الدولي فهد المرداسي من المشاركة في أي نشاط رياضي مدى الحياة، إثر طلبه رشوة من رئيس نادي الاتحاد السعودي حمد الصنيع في نهائي كأس الملك.

كما خاطب الاتحاد السعودي الاتحاد الدولي -فيفا-  بمنع الحكم المرداسي من المشاركة في كأس العالم في روسيا 2018، وتعميم أثر عقوبة الحرمان من النشاط مدى الحياة الموقعة عليه على المستوى الدولي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق