متحدث “شرطة الجوف” يكشف ما حدث أثناء مطاردة “أبو عجرم”.. وهذا ما عثر عليه داخل المركبة

(أنحاء) – متابعات : ــ
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، تفاصيل العملية الأمنية التي قامت بها عناصر من شرطة المنطقة، وأسفرت عن ضبط سائق سيارة، حاول الهرب من نقطة أمنية بمركز أبو عجرم.
وقال إنه أثناء تمركز النقطة الأمنية التابعة لأمن الطرق بمنطقة الجوف، بالجهة الغربية لمركز أبو عجرم تم إيقاف مركبة بدون لوحة أمامية، وعند التأكد من وضع صاحبها هرب من النقطة، وتمت متابعته وإقامة نقطة أخرى قبل كبري الرديفة.
وأضاف: «عند اقتراب قائد المركبة من النقطة نزل على جانب الطريق لتفادي النقطة مما أدى لانحراف مركبته واصطدامها بأحد اللوحات الإرشادية على جانب الطريق، قبل هروبه منها مجددًا على أقدامه، لكن تم ضبطه».
واختتم المتحدث بيانه: «عند تفتيش المركبة عثر على أكثر من ٨٩ حبة يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدرة، وتم طلب الهلال الأحمر لنقل قائد المركبة لمستشفى دومة الجندل وحالته مستقرة. وتم تسليم الحالة لجهة الاختصاص».