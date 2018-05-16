مدير صحة جدة يكرم المستشفيات المتميزة في برامج الموارد الذاتية

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي : ــ
كرم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي بالخيمة الصحية في المديرية بجدة المستشفيات المتميزة في برامج الموارد الذاتية خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م ، و ذلك بحضور عدد من مدراء المستشفيات بمحافظة جدة و مدير إدارة الموارد الذاتية بصحة جدة الأستاذ صالح غالي الحربي .
حيث حصل مستشفى الولادة و الأطفال على المركز الأول في إيرادات برنامج الخدمات الصحية بمقابل بنسبة 122 % من الهدف للربع الأول ، في حين حصل مستشفى الملك فهد العام على المركز الثاني بنسبة 113 % من المستهدف ، و حصل مجمع الملك عبدالله الطبي على المركز الثالث بتحقيقه 107 % من الهدف للربع الأول .
كما حصل مستشفى الملك فهد على أعلى إيراد في برنامج الخدمات الصحية بمقابل للمراكز الصحية التابعة للمستشفى ، و حقق مركز صحي العزيزية المركز الأول في إيرادات المراكز الصحية للبرنامج ، أما المتميزين في برامج التدريب بأجر فحصل عليها مستشفى الملك فهد كأعلى إيراد في البرنامج ، كما حصل مستشفى العزيزية على أعلى إيراد للأنشطة التدريبية في برنامج التدريب بأجر خلال الربع الأول من العام الحالي ، كما حصل مركز تطوير المهارات الفنية بالرعاية الصحية بالحمراء على أعلى إيراد في مراكز تطوير المهارات الفنية لبرنامج التدريب بأجر .
كما تم تكريم الأستاذة أمل سلمان وجيه و ذلك نظير حصولها على المركز الأول كأعلى تحصيل إيرادات في برنامج الخدمات الصحية بمقابل ، و قدم مدير إدارة الموارد الذاتية بصحة جدة و المكرمون شكرهم و تقديرهم لمدير صحة جدة على دعمه لكل برامج و أنشطة الموارد الذاتية و تكريمه لهم ، مما يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد و العطاء .
و في ختام حفل التكريم قدم مدير صحة جدة شكره لهم ، مثمناً جهودهم المبذولة ، متمنياً لهم دوام التوفيق و النجاح .