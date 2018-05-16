أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مصادر تكشف آخر التطورات بشأن إقرار قانون “مكافحة التحرش”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | نجاح حملة الـ 50 مليون ريال لعتق رقبة...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ نجحت الحملة التي أطلقها بعض المواطنين لعتق رقبة السجين بندر القحطاني في جمع
-
تعرّف على الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام للق...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلن الأمن العام عن إرشادات الحركة داخل المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه،
-
فيديو | حريق ضخم يلتهم حافلات نقل مدرسي بالقص...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ نشب حريق ضخم في عدة حافلات نقل مدرسي بمدينة بريدة في القصيم أمس
-
مواطنة ترفض استلام مولودها من المستشفى بـ “حا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ رفضت مواطنة استلام مولودها وقامت بتقديم شكوى ضد الطبيب، حيث لم يدر في