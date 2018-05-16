16 مايو 2018 مـ / موافق 1 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر تكشف آخر التطورات بشأن إقرار قانون “مكافحة التحرش”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

 كشفت مصادر أن قانون مكافحة التحرش في طريقه إلى الإقرار، بعد وضع اللمسات النهائية من قبل اللجنة المشكلة من جهات حكومية لدراسته.

يأتي ذلك في وقت لا يزال الملف متعثرًا تحت قبة مجلس الشورى ويرجح أن يقر القانون خلال الأيام القليلة القادمة، قبيل سريان رفع حظر قيادة السيارة على المرأة للمرة الأولى في تاريخها، والمزمع في شوال المقبل، بحسب “عكاظ”.

ويبدو أن قانون مكافحة التحرش سار في الشورى على نهج قرار قيادة المرأة السيارة، فبعد تعثر ملف “قيادة المرأة” لأعوام تحت قبة “الشورى” وفشل المجلس في تمريره، نفذ بأمر سامٍ، ما يراه مراقبون أن مجلس الشورى لا يزال متأخرًا عن الوثبة الحكومية التي انطلقت عام 2015.

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