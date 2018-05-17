17 مايو 2018 مـ / موافق 2 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أحمدي نجاد يوجه انتقادات شديدة لخامنئي ويحذر من اقتلاع النظام الإيراني من جذوره

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

وجه الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد انتقادات شديدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، احتجاجاً على عدم اهتمام السلطات بمساعده السابق “حميد بقائي” المضرب عن الطعام في السجن.

وحذر نجاد في كلمة مسجلة، النظام الإيراني من خطر مواجهة “أحداث مؤلمة”، وخطر “اقتلاعه من جذوره”، على حد تعبيره.

وقال نجاد إن النظام يدفع الأمور في البلاد نحو أحداث مؤلمة”، مبيناً أنه يعرف أشياء لا يمكنه البوح بها حفاظاً على مصلحة إيران، غير أنه أكد أنه لا يمكن للظلم أن يستديم، مضيفاً: “إن الظلم يقتلع جذور النظام والبلاد”.

وأكد الرئيس الإيراني السابق أن كبار مسؤولي السلطة القضائية ستتم إحالتهم إلى السجن، مضيفاً: “لكن أعدكم ستتم محاكمتهم ومعاقبتهم بشكل عادل”.

وانتقد أحمد نجاد ما وصفه بموقف اللامبالاة الذي تتخذه مختلف التيارات السياسية في إيران تجاه ظروف مساعده السابق، وقال: “أتأسف أن أرى حياة الناس أصبحت لعبة بالنسبة للتيارات السياسية في البلاد، حيث لم ينشروا حتى خبر إضرابه”.

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