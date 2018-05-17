أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»أحمدي نجاد يوجه انتقادات شديدة لخامنئي ويحذر من اقتلاع النظام الإيراني من جذوره
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
مكتب التحقيقات الأميركي: لدينا 2000 تحقيق يتع...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي أمام لجنة تابعة للكونجرس الأميركي يوم الأربعاء
-
محرر من سجون الحوثي يصف ألم تعذيبه أمام عائلت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ روى الناشط اليمني جمال المعمري، الذي أُفرج عنه من سجون ميليشيا الحوثية مؤخراً،
-
فيديو | “المعتقل الشبح” في سجن “أبو غريب” يرو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ روى صاحب الصورة الأشهر في سجن “أبو غريب” في العراق، جانباً من المآسي
-
الفلبين تعلن رفع الحظر عن إرسال العمالة إلى ا...بتاريخ
مانيلا – أ ف ب : ــ أعلنت الفيليبين اليوم الأربعاء رفع حظر مفروض على سفر عمالها إلى