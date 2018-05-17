17 مايو 2018 مـ / موافق 2 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“أمن الدولة” يوقف 44 متهماً في قضايا تمس الأمن الوطني خلال أسبوعين.. بينهم إماراتي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

رئاسة أمن الدولة

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت رئاسة أمن الدولة القبض على 44 متهماً في قضايا تمس الأمن الوطني خلال الفترة منذ 15 شعبان وحتى يوم الإثنين الماضي الموافق 28 من الشهر ذاته، وتم إيداعهم سجون المباحث.

ويتضح من خلال “نافذة تواصل” التابعة لوزارة الداخلية، أن معظم المقبوض عليهم خلال تلك الفترة مواطنون وعددهم 22 مواطناً، يليهم 10 متهمين من الجنسية اليمنية.

كما تم القبض على 4 سوريين، و3 مصريين، وتركيين، وأفغاني وباكستاني، فيما ألقي القبض على إماراتي يوم 20 شعبان، ليكون الثاني في سجون المباحث بالمملكة، حيث ألقي القبض على الأول في صفر من العام 1434هـ، ويقضي محكوميته الآن.

وبعد القبض على المتهمين المشار إليهم، يرتفع بذلك إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث على خلفية قضايا الإرهاب وأمن الدولة إلى 5362 متهماً.

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