17 مايو 2018 مـ / موافق 2 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير الباحة يتحدث عن ذكرياته وعاداته في رمضان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تحدث أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، عن ذكرياته مع شهر رمضان المبارك وأهم الشخصيات التي يفتقدها، وعاداته التي يحرص عليها في الشهر الكريم، مشيرا إلى أن شهر رمضان يعني له تاريخا ناصعا من الأمجاد والبطولات، وتتجلى فيه قيم التكافل والتواصل.

وقال إنه يفتقد في شهر رمضان المغفور له الملك خالد بن عبدالعزيز، الذي كانت له معه ذكريات كثيرة في هذا الشهر، مشيرا إلى أنه منذ أعوام يقضي العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام.

وكشف في مقابله له مع صحيفة “عكاظ”، ما تحتفظ به ذاكرته من أيام لا تُنسى في الشهر المبارك منذ أن بدأ الصيام وكان عمره ثمانية أعوام، مشددا على أن البلد الذي يستهويه في الصيام هو الرياض، فضلا عن الطائف في زمن حكم الملك خالد.

وبيّن أنه اعتاد الإفطار مع والدته وزوجته وأولاده وبنته وأحفاده وأسباطه، عدا رمضان الماضي الذي تغيّر قليلا بعد أن استلم مهام عمله في الباحة.

وبشأن طبقه المفضل في رمضان قال الشوربة والسمبوسة وفول خلوفة، فيما أكد أنه لا يشاهد التلفاز كثيرا في رمضان لكنه يحتفظ بذكريات برنامج “على مائدة الإفطار” الذي كان يقدمه الشيخ الطنطاوي.

وحول من يدعوه لمشاركته الإفطار، فتوجه بالدعوة للجنود البواسل المرابطين على كل جبهات الوطن ومتفوقي منطقة الباحة.

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