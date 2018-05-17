صور | إطلاق سراح 1148 سجيناً وسجينة من المشمولين بالعفو الملكي بمناسبة رمضان

(أنحاء) – متابعات :-
كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أن المديرية بدأت في إطلاق سراح النزلاء المشمولين بالعفو ممن تنطبق عليهم شروط العفو لشهر رمضان المبارك، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأطلقت سجون منطقة مكة المكرمة حتى الآن 267 سجيناً ممن شملهم العفو، فيما أطلقت سجون منطقة عسير وفقاً لـ”عكاظ” 42 سجيناً من أصل 147 شملهم العفو الملكي.
وقال العميد بن نحيت إن مدير عام السجون وجه لجان العفو بسرعة العمل على تنفيذ التوجيه الملكي، وأن اللجان مستمرة في عملها على مدار الساعة لإطلاق سراح من تنطبق عليهم الشروط والأحكام.
وأضاف أن عدد من تم إطلاق سراحهم منذ إعلان العفو بمناسبة شهر رمضان 1148 نزيلاً ونزيلة في سجون المملكة كافة.