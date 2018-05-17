“المرور” يدعو الراغبات في استبدال رخص القيادة الدولية لتقديم طلباتهن

(أنحاء) – متابعات :-
دعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، كافة المواطنات والمقيمات الراغبات في استبدال رخص القيادة الدولية والحصول على أخرى سعودية، إلى تسجيل طلباتهن عبر بوابة رخصة القيادة السعودية.
وأوضحت الإدارة أن استكمال إجراءات استبدال الرخصة الدولية، سيبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق الخامس من رمضان الجاري، على أن تستلم المسجلة رخصتها السعودية فور انتهاء تقييم المرور لاختبارها الميداني.
وتتلخص خطوات الحصول على رخصة القيادة السعودية في عدة خطوات، وتبدأ بالدخول على بوابة “رخصة” والتسجيل، ثم رفع الأوراق المطلوبة، وحجز الموعد، يلي ذلك التوجّه إلى المرور للتصديق على الأوراق والاختبار الميداني ومن ثم استلام الرخصة.