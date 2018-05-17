16 مايو 2018 مـ / موافق 2 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جدة.. إخلاء 6 أطفال و10 عاملين بعد خلل في أنظمة التكييف بمستشفى الملك عبدالعزيز

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أخلت إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، مساء الأربعاء، 6 أطفال و10 عاملين من داخل المستشفى دون وقوع أي إصابات، وذلك بعد تصاعد أدخنة بالمبنى.

وباشرت فرق الدفاع المدني وفرق التدخل السريع للموقع، حيث تبيّن تصاعد أدخنة داخل غرفة عمليات الولادة وغرفة العناية المركزة لحديثي الولادة، نتيجة وجود خلل في أنظمة التكييف المركزي,

وتمت السيطرة بشكل كامل على أسباب الأدخنة وتهوية المواقع المتضررة، وإعادة الحالات إلى أماكنهم وعودة العمل إلى طبيعته، وإعلان بلاغ طبي أخضر داخل المستشفى.

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