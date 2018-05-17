أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»جدة.. إخلاء 6 أطفال و10 عاملين بعد خلل في أنظمة التكييف بمستشفى الملك عبدالعزيز
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