17 مايو 2018 مـ / موافق 2 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يتلقى التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من ملك المغرب

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على ما عبر عنه من تهنئة سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.

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